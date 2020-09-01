نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

لاعب الإسماعيلي السابق، لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء ذلك نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له اللاعب أمس، عقب حدوث اندلاع أزمة مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أثناء مواجهة نادي الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري مساء أمس الإثنين. وتعرض حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي، للطرد، من مقصورة استاد الإسماعيلية، الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز. وعند دخول حسني عبد ربه إلى المقصورة؛ منعه الأمن من الدخول لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية للاستاد، فذهب القيصر إلى مدرجات الجماهير. وأرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أفرادا من الأمن لمتابعة خروج حسني عبد ربه خارج استاد الإسماعيلية.

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