أحمد سامي طوق النجاة من الهبوط.. طنطا يلجأ لتغيير الجهاز الفني مرتين خلال 21 يوما

وقرر فايز عريبي، رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، رحيل أيمن المزين المدير الفني السابق لنادي طنطا، بسبب سوء نتائجه مع الفريق، على الرغم من تحقيق العديد من المكاسب قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .

وعقب رحيل أيمن المزين قرر مجلس إدارة نادي طنطا تولي محمد صلاح القيادة الفنية للفريق الأول، رغبتنا في تحقيق إنجازات جديدة والهروب من دائرة الهبوط مجددا.

ولم يتمكن محمد صلاح من تحقيق أي مكاسب مع أبناء السيد البدوي على الرغم من توليه قيادة الفريق لأيام قليلة للغاية ليعلن مجلس إدارة نادي طنطا رحيل محمد صلاح بسبب الهزائم المتالية، خصوصا عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها اللاعبين من نادي سموحة خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز والذي انتهي لصالح الفريق السكندري بثلاثة أهداف نظيفة.