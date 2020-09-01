وكتب حسني عبد ربه، عبر حسابه على وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بيان مدير أمن النادي.. بصراحه الڤيديوهات كانت بتوضح فعلا إني دخلت بالعافيه، واتهجمت عليه وضربته كمان.. هااا ايه كمان ؟؟؟".
وتابع: مكنش معايا سلاح طيب ودخلت بعد ما هددته؟.. هي كاميرات النادي مش شغاله ولا ايه؟.
واوصل :" اصل كلنا عايزين نتفرج وانا بعنفه وبتهجم عليه محتاجين نراجع الكاميرات ".
وأتم :" طيب انتظر غداااا على التليفزيون ڤيديو من الكاميرا بتاعتي انا بقى الي انا بصور بيها عشان نشوف مين فينا اللي كذاب ".
وجاء نصّ بيان النادي الإسماعيلي كالتالي:
وأضاف البيان انه عندما اعترضه فرد الأمن لمحاولة إفهامه بأن هذا الباب غير مصرح بدخول الافراد منه، وأن باب المقصورة الرئيسى هو المصرح بدخول الأشخاص منه اثناء المباريات ، فقام بتعنيف فرد الامن والدخول عنوة متجها بطريقة لا تليق به الى مدرج الدرجة الثالثة يسار، الخالى من الجماهير والقيام بإلتقاط صور وفيديوهات بث مباشر، وخلفه فرد الامن؛ للإيحاء بأن هناك مشكلة لإثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع:" الكابتن حسني عبد ربه اعتاد على الحضور فى المباريات وإثارة المشاكل وتصويرها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الحضور بطريقة تليق بكابتن النادي السابق وتحفيز لاعبي الفريق بصفته قدوة لهم حتى يعبر الفريق تلك الأزمة.
وأكد أن ادارة النادي تعطي تعليمات دائمة بأن كباتن ورموز النادي مرحب بهم فى اي وقت شرط التنسيق المسبق لوضع اسمائهم فى الكشوف المرسلة للامن للموافقة على حضورهم المباريات كما حدث فى مباريات سابقة حضور الكابتن محمد حمص والكابتن حمزة الجمل وغيرهم وتم دخولهم النادى بطريقة تليق باسمائهم الكبيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قبل تعرضه لوعكة صحية.. حسني عبد ربه ينتقد بيان النادي الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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