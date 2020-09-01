الرياضة

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز جوسبب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني مفاجأة جديدة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بشأن أزمته المثارة حاليا.

وقالت شبكة “ESPN” أن بارتوميو، طلب الاجتماع مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل، خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة بعض الأمور حول رحيل اللاعب.

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وأكدت الشبكة أن بارتوميو يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى خورخي ميسي لتجديد عقد اللاعب الفترة المقبلة وتنفيذ كامل مطالبه.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي، سيكون حتى عام 2023، مقابل حصوله على مبلغ 100 مليون يورو كراتب سنوي.

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبتها واستعدادها في ضم ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها نادي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان ويوفنتوس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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