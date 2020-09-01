الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت تقارير صحفية، أن حارس المرمى الدولي المصري أحمد الشناوي لاعب فريق بيراميدز، ينتظر تحرك إدارة الأهلي للتفاوض معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد مصدر مطلع، أن أحمد يحيى وكيل اللاعب قام بعرض أحمد الشناوي على جهاز الكرة ولجنة التخطيط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
كما قام أحمد يحيى بإبلاغ أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، برغبة الشناوي في الانضمام للقلعة الحمراء في المستقبل.
ويلعب الشناوي دوراً ثانوياً في بيراميدز حالياً، بعد أن أصبح مهدي سليمان، الحارس المفضل للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش.
هذا في الوقت التي فتحت من خلاله لجنة التخطيط، ملف دعم حراسة المرمى في الأهلي، في ظل سوء مستوى بدلاء الحارس الأساسي محمد الشناوي، ورحيل الحارس شريف إكرامي إلى بيراميدز.
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