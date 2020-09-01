نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، عن مدي صدق إيقاف الغرامة المالية الذي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والمقدرة بـ2 مليون دولار عقب استئنافه على الحكم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: " لقد أوقفت فيفا بالفعل غرامة على محمود كهربا ولكن القضية مازالت جارية بشكل طبيعي".

وأضاف:" ولكن ما حدث لا يؤثر على استكمال القضية، هو موافقة فيفا على استئناف لاعب الأهلي ولكن القضية لم تُغلق حتي الآن ومازال الاستكمال بها، وسيكون هناك حكم نهائي".

والجدير بالذكر أن كهربا رحل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.