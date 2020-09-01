الرياضة

اشتباه في وجود إصابتين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباه في وجود إصابتين بفيروس في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي باريس سان جيرمان مساء أمس الإثنين عن وجود اشتباه في لاعبين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن وصيف بطل أوروبا: "يُشتبه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس كوفيد-19، حالتهما الصحية مطمئنة للغاية، خضعا للبروتوكول الصحي المناسب".

وأفاد مصدر في النادي أن بطل فرنسا بانتظار نتيجتي الفحصين اللذين خضع لهما اللاعبان.

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وكشفت صحفية ليكيب المحلية أن اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية بعد خسارتهما نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 الحالي.

ويبدأ "بي إس جي" حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي ضد لنس في 10 سبتمبر المقبل.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة 4 أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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