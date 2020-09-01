نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباه في وجود إصابتين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي باريس سان جيرمان مساء أمس الإثنين عن وجود اشتباه في لاعبين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان صادر عن وصيف بطل أوروبا: "يُشتبه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بفيروس كوفيد-19، حالتهما الصحية مطمئنة للغاية، خضعا للبروتوكول الصحي المناسب".
وأفاد مصدر في النادي أن بطل فرنسا بانتظار نتيجتي الفحصين اللذين خضع لهما اللاعبان.
وكشفت صحفية ليكيب المحلية أن اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية بعد خسارتهما نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 الحالي.
ويبدأ "بي إس جي" حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي ضد لنس في 10 سبتمبر المقبل.
وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة 4 أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اشتباه في وجود إصابتين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.