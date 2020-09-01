شاهد.. محمد علاء يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا

وعلق محمد علاء قائلا: "بإذن الله هترجع أقوى يا عالمي".
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حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين.
مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".
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