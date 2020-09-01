نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق قوي من نجم الأهلي السابق عن سيد عبد الحفيظ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء واحد من أفضل ممن تولى منصب مدير الكرة في الفريق.
قال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة ١٥ عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.
وتابع أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة".
وواصلت: "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة".
واختتم: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة وأن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".
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