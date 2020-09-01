الرياضة

الجماهير تعود للدوري الألماني في الموسم المقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجماهير تعود للدوري الألماني في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين، إن مباريات الدرجات الأدنى من الدوري ودوري السيدات وكأس ألمانيا ربما تشهد عودة الجماهير في الموسم المقبل.

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الإثنين عن احتمالية وجود الجماهير في الموسم الجديد من البوندسليجا.

وسيستمر حظر حضور الجماهير في أول درجتين من الدوري بسبب جائحة فيروس حتى 31 أكتوبر على الأقل بينما سيستمر غياب جماهير الفريق الضيف حتى نهاية العام.

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لكن الاتحاد الألماني قال إنه ربما يسمح بحضور عدد محدد من الجماهير في ظروف معينة.

وأضاف الاتحاد في بيان: "بالنسبة للموافقة على عودة الجماهير وعددها في الدرجة الثالثة وكأس ألمانيا ودوري السيدات فهذا يتوقف على القرارات لكل منطقة ويجب على الأندية الحصول على موافقة السلطات الصحية المختصة، هذا يعني أن في بعض المناطق ربما تتم الموافقة على حضور الجماهير بينما في مناطق أخرى ربما سيًسمح للأندية بحضور عدد معين أو بدون جماهير على الإطلاق".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي مددت السلطات الألمانية حظر حضور الجماهير في الدرجتين الأولى والثانية حتى نهاية أكتوبر على الأقل.

ويبلغ معدل حضور الجماهير في مباريات الدرجة الأولى 42 ألفاً وهو الأعلى بين أي بطولة دوري في العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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