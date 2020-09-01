نجم الأهلي السابق يصدم "البدري": حسام حسن الأجدر لقيادة المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق أن حسام حسن هو الأجدر لتولي قيادة المنتخب الوطني، حيث يقود الفراعنة حاليا حسام البدري. وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني". Advertisements وأكمل: "حاليا في الدوري المصري ايهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر". وواصل: "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة". وأكمل: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة وأن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".

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