صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهددة بالفشل.
كان ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا، برغبته في الرحيل، خلال الصيف الحالي، رغم عقده الممتد مع النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي يرى أن صفقة ميسي غير قابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية، حيث لن يستطيع النادي تحمل قيمة الصفقة، بالإضافة إلى راتب النجم الأرجنتيني الضخم.
وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي لا تريد المخاطرة، حتى لا تتعرض لعقوبات جديدة من اليويفا، بسبب اختراقه قواعد اللعب النظيف.
وأوضحت أن إدارة مانشستر سيتي تأمل في رحيل ميسي عن برشلونة مجانا هذا الصيف، من أجل تسهيل عملية التوقيع معه.
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