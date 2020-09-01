الرياضة

لتوفير سيولة مالية.. الرجاء المغربي يعتزم الاستغناء عن 4 لاعبين

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ينوي مجلس إدارة الرجاء المغربي، الإطاحة بعدد من نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن مجلس إدارة الرجاء يخطط لبيع 4 من لاعبيه الكبار، من أجل توفير سيولة مالية، لمواجهة الأزمة المالية، التي تعرض لها مؤخرا، بسبب تفشي المستجد.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين الذين يرغب نادي الرجاء في بيعهم هم بدر بانو وعبد الإله الحافيظي وفابريس نجوما وبين مالانجو.

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء نظيره الزمالك يوم 25 سبتمبر الحالي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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