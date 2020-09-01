برشلونة يفاجئ ميسي بعقد جديد

وأضافت الشبكة العالمية، أن والد ميسي سيرفض عرض مجلس إدارة برشلونة الجديد، وسيطالب برحيل نجله بشكل ودي.
يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الحالي.
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