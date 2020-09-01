وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي جرين هيلز بالشروق

وتناول اللقاء ، بحث سبل الإرتقاء بنادي جرين هيلز الشروق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب كافة الأندية المصرية في سبيل الإرتقاء بالمنظومة الرياضية بما يعود بالنفع العام على الرياضة المصرية.
من جانبه ، وجه تامر السعيد رئيس نادي جرين هيلز الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده البناءة الخاصة بالشباب والرياضة ، وعلى سعيه لوضع القطاع الرياضي في المكانة التي يستحقها ، ومساندته القوية لنادي جرين هيلز.
حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني.
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