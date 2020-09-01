كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.
وقال المصدر ذاته إن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية هدد بعض موظفى الحسابات والمخازن خلال تواجدهم أمس الاثنين فى مقر الاتحاد باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.
اضاف أن "العطار"، ارسل الى اثنين من موظفي الحسابات والمخازن وقال لهما نصا: "لو الحاجة ما ظهرتش هاحول الحسابات والمخازن للتحقيق".
واشار المصدر إلى ان وليد العطار يرغب فى استعادة الكئوس من اجل وضعها فى صالة الاستقبال بمقر الجبلاية قى الجزيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.