بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل إحالة موظفى الحسابات والمخازن للتحقيق فى ضياع مقتنيات الجبلاية والكئوس التى ضاعت فى حريق الاتحاد الشهير.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

وقال المصدر ذاته إن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية هدد بعض موظفى الحسابات والمخازن خلال تواجدهم أمس الاثنين فى مقر الاتحاد باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

اضاف أن "العطار"، ارسل الى اثنين من موظفي الحسابات والمخازن وقال لهما نصا: "لو الحاجة ما ظهرتش هاحول الحسابات والمخازن للتحقيق".

واشار المصدر إلى ان وليد العطار يرغب فى استعادة الكئوس من اجل وضعها فى صالة الاستقبال بمقر الجبلاية قى الجزيرة.