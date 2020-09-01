الرياضة

الصحف الكويتية تحتفي بتتويج نادي الكويت بالدوري رقم 16 في تاريخه

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ركزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، على تتويج نادي الكويت بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي، بعد فوزه على السالمية 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، ضمن الجولة 17 من عمر المسابقة.

وعزز الكويت موقعه في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، معلنًا احتفاظه بلقب الدوري رسميا، بعدما وسع الفارق مع القادسية منافسه الأول إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعنونت صحيفة "الأنباء" «من بطولة لبطولة.. العميد منهو يطوله» 

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وأضافت: "رددت جماهير الكويت عبارات الفوز والمديح بعدما توج «العميد» بطلا للدوري الممتاز للمرة الـ 16 في تاريخه والرابعة على التوالي بعد فوزه الساحق على السالمية بنتيجة (٤-١)، وبذلك، وضع العميد (40 نقطة) حدا لدوري «استثنائي» قبل موعد ختامه بجولة واحدة، حيث تبقت له مباراة أخيرة مع الشباب الخميس المقبل ستكون بمنزلة تحصيل حاصل وخلالها سيتم تتويجه رسميا باللقب".

بينما عنونت صحيفة "الوطن": "الكويت يحسم لقب الدوري الممتاز بعد فوزه على السالمية".

فيما عنونت صحيفة "القبس" عوانًا: "الكويت يحصد اللقب الـ 16 للدوري الممتاز".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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