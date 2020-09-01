نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.
مفاوضات الأهلي مع فرجاني ساسي
وقال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق و مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: " أي لاعب ينتهي عقده يقوم وكيل أعماله بتسويقه وعرضه على الأندية".
وتابع شوبير: "قد يكون تم عرض ساسي على الأهلي ، كما يحدث عرض لاعبين من الأهلي على الزمالك، ويدرس النادي احتياجاته الفنية".
وواصل: " لم يحدث تفاوض مباشر بين الأهلي واللاعب والأمر برمته عملية وكلاء لاعبين".
وأتم: "قد يكون الوكيل عرضه لتسويقه أو رفع سعره عند الزمالك، وليس لدي معلومة مؤكدة في هذا الأمر".
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