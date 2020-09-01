الرياضة

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من إعلان التعاقد مع فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل 45 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس أعوام.

 

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن نية المدرب أولي جونار سولشاير في بيع بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد في مركز وسط الملعب هذا الصيف، وذلك من أجل إفساح المجال لدي بيك.

 

وأضافت الصحيفة: "سولشاير يرغب في خفض عدد لاعبي خط الوسط في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مما جعله يطرح كلاً من جيسي لينجارد، وأندرياس بيريرا، على قائمة اللاعبين المغادرين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ولم يستطع كلًا من بيريرا ولينجارد إثبات أنفسهم الموسم الماضي في تشكيلة مانشستر يونايتد بصفة أساسية، وسط اعتماد سولشار على كلًا من برونو فيرنانديز، وبول بوجبا، وسكوت ماكتومناي، إلى جانب نيمانيا ماتيتش.

 

وتراجع مستوى لينجارد بشدة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

 

ويأمل سولشاير في بيع المزيد من لاعبي مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل ضخ الأموال والتعاقد مع أهدافه الأخرى هذا الصيف، مثل دايوت أوباميكانو، إضافة إلى غادون سانشو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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