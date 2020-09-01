هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجود اتصالات بين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وكريم البلق وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي الذي قام مؤخرًا بفسخ تعاقده مع هيبي فورتشن الصيني.
ويواصل الأهلي البحث عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات عن إمكانية الحصول على خدمات النجم المغربي خصوصًا أن الصفقة لن تكلف خزينة الأهلي أموالا طائلة سوى قيمة عقد الكعبي فقط، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر.
وتواصل أمير توفيق مع كريم البلق وكيل أعمال الكعبي للتفاوض بشأن الأمور المادية ومدة التعاقد المنتظرة.
وهناك موافقة مبدئية من جانب لجنة التخطيط في الأهلي على فكرة التعاقد مع الكعبي تحديداً أنه يجيد المشاركة في مركزي المهاجم الصريح والظهير الأيمن بالإضافة إلى قدرته على اللعب بالقدم اليسرى.
ومن المتوقع أن يتضح مصير الصفقة في الساعات القليلة المقبلة عقب أنباء دخول براميدز بشكل قوي وشرس في الصفقة.
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