نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يجدد اهتمامه بنجم تشيلسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن جيرو يبقى الخيار الأول بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي الذي دربه من قبل مع تشيلسي لتدعيم خط الهجوم.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه في الوقت نفسه يبحث مسئولو تشيلسي عن السيولة المادية بعد أن دخل سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة وأبرم عدة صفقات.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي جدد تعاقده مع جيرو البالغ من العمر 33 عامًا في الصيف الحالي ليستمر مع البلوز حتى الصيف المقبل.
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