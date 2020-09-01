الكشف عن موعدي "كلاسيكو" الليغا بالموسم الجديد

جرى مساء أمس الاثنين سحب قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" للموسم الجديد (2020-2021) للدوري، الذي من المقرر انطلاقه في 12 سبتمبر المقبل.
وستقام مباراة الذهاب "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد بطل الدوري ووصيفه برشلونة، يوم 25 أكتوبر المقبل، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا.
بينما سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، مسرحا لـ"كلاسيكو" الإياب بين الغريمين التقليديين، يوم 11 أفريل 2021.
موعد مباراتي "ديربي" العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو
أما فيما يتعلق بمواجهتي قطبي العاصمة مدريد الكروي، بين ريال مدريد وأتلتيكو، فسيقام "ديربي" الذهاب بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
أما "ديربي" الإياب فسيقام يوم 7 مارس 2021، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.
وسيستهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه خيتافي، يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما سيلعب برشلونة ضد الصاعد حديثا إلتشي.
المصدر: وكالات
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