مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد يشكر رئيس الوزراء ووزير الرياضة لدعمهما اللجنة المنظمة

كما وجه الشكر إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدا أنه ساهم فى حصول مصر على البطولة بمفردها رغم ان النسخة السابقة فى دولتين والبطولة التالية فى ٣ دول.
وأوضح مدير البطولة ان القرعة ستشهد حضور ٣٠ منتخبا حتى الآن حيث ان هناك منتخبين لم يتم تحديدهما حتى الآن.
وأشار إلى البطولة ستقام فى ٤ صالات وهى صالة ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب وأكتوبر، مشيرا إلى أن الصالات ستكون إضافة للبنية التحتية المصرية وهو ما يؤهلها لاستضافة كافة البطولات.
وتابع : "هدفنا تنظيم حفل القرعة بما يليق بمستوى مصر خاصة بعد تنظيمها الرائع للبطولات السابقة، مشيرا إلى أن الموسيقار عمر خيرت سيكون الفقرة الرئيسية فى الحفل بالإضافة إلى الاعلان عن التميمة التى تصمم حاليا خارج مصر.
وطالب الجميع بمراعاة ظروف الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى حفل القرعة والتى ستؤثر على عدد الحضور.
و يكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.
علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.
علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد يشكر رئيس الوزراء ووزير الرياضة لدعمهما اللجنة المنظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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