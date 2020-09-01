الرياضة

مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد يشكر رئيس الوزراء ووزير الرياضة لدعمهما اللجنة المنظمة

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وجه حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للجنة المنظمة للبطولة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة.

كما وجه الشكر إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدا أنه ساهم فى حصول مصر على البطولة بمفردها رغم ان النسخة السابقة فى دولتين والبطولة التالية فى ٣ دول.

وأوضح مدير البطولة ان القرعة ستشهد حضور ٣٠ منتخبا حتى الآن حيث ان هناك منتخبين لم يتم تحديدهما حتى الآن.

وأشار إلى البطولة ستقام فى ٤ صالات وهى صالة ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب وأكتوبر، مشيرا إلى أن الصالات ستكون إضافة للبنية التحتية المصرية وهو ما يؤهلها لاستضافة كافة البطولات.

وتابع : "هدفنا تنظيم حفل القرعة بما يليق بمستوى مصر خاصة بعد تنظيمها الرائع للبطولات السابقة، مشيرا إلى أن الموسيقار عمر خيرت سيكون الفقرة الرئيسية فى الحفل بالإضافة إلى الاعلان عن التميمة التى تصمم حاليا خارج مصر.

وطالب الجميع بمراعاة ظروف الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى حفل القرعة والتى ستؤثر على عدد الحضور.

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و يكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية. 

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.

علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.
 

علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية

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مريم الجابري

مريم الجابري

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