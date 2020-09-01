مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد يشكر رئيس الوزراء ووزير الرياضة لدعمهما اللجنة المنظمة

وجه حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للجنة المنظمة للبطولة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه اللجنة.

كما وجه الشكر إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدا أنه ساهم فى حصول مصر على البطولة بمفردها رغم ان النسخة السابقة فى دولتين والبطولة التالية فى ٣ دول.

وأوضح مدير البطولة ان القرعة ستشهد حضور ٣٠ منتخبا حتى الآن حيث ان هناك منتخبين لم يتم تحديدهما حتى الآن.

وأشار إلى البطولة ستقام فى ٤ صالات وهى صالة ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب وأكتوبر، مشيرا إلى أن الصالات ستكون إضافة للبنية التحتية المصرية وهو ما يؤهلها لاستضافة كافة البطولات.

وتابع : "هدفنا تنظيم حفل القرعة بما يليق بمستوى مصر خاصة بعد تنظيمها الرائع للبطولات السابقة، مشيرا إلى أن الموسيقار عمر خيرت سيكون الفقرة الرئيسية فى الحفل بالإضافة إلى الاعلان عن التميمة التى تصمم حاليا خارج مصر.

وطالب الجميع بمراعاة ظروف الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى حفل القرعة والتى ستؤثر على عدد الحضور.

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