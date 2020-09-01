ويأتي ذلك على هامش مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة. ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية،في حين يعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. حازم إمام ومحمد حسن يخضعان لتدريبات تأهيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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