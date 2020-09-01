بعد قرار إحالته للجنة الانضباط.. فرج عامر: اتحاد الكرة ليس له سلطان على رؤساء الأندية

كان اتحاد الكرة أحال فرج عامر إلى لجنة الانضباط والقيم، بسبب هجومه على حكام مسابقة الدوري.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":"اتحاد كرة القدم ليس له سلطان على رؤساء الأندية طبقا لقانون الرياضة الجديد لأن رؤساء الأندية ليسوا ضمن المنظومة الرياضية التي من حق الاتحادات الرياضية سؤالهم أوتحويلهمً إلى التحقيق".
وأضاف فرج عامر:" إجراء تحويل رؤساء أندية إلى لجنة القيم غير جائز".
يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.
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