بمشاركة 100 حكم.. انعقاد جلسة لتحليل أداء الحكام في مباريات الدوري اليوم

تعقد اليوم الثلاثاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، جلسة لتحليل أداء الحكام بأحد الفنادق فى القاهرة بحضور ١٠٠ حكم.

وقال الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام، أنه سيتم تحليل أداء الحكام بداية من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف، أن الهدف من التحليل الوقوف على ما قدمه الحكام في المباريات، ومراجعة الأخطاء التي وقعوا فيها من أجل العمل على تصويبها وتلافيها في المستقبل.

وشدد على أنه سيتم التأكيد على القرارات السليمة والمواقف المميزة كي يستفيد منها الجميع، ضمن خطة اللجنة لتطوير مستوى وأداء الحكام، وهو ما ينعكس إيجابيا على تطور مستوى الكرة المصرية.