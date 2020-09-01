كلوب: ميسي لديه الكثير ليقدمه.. لم يفعل أي شئ مع الأرجنتين

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أحمد جودة - القاهرة - يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن كريستيانو رونالدو أفضل من نظيره ليونيل ميسي حيث لم يحقق الأخير بطولة مع منتخب بلاده.
ونقلت صحيفة "tuttosport" الإيطالية عن كلوب قوله، إن رونالدو هو الأفضل في العالم، وميسي هو الأفضل في برشلونة.
وعدد كلوب أسباب التقييم والتصنيف ولخصها في أرقام اللاعبين في بيئات مختلفة، حيث قال: "رونالدو قد ينهي مسيرته في أي لحظة، لقد فاز بالفعل بكل شيء، توج على مستوى الأندية مع مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، كما صعد إلى منصة التتويج مع منتخب البرتغال، إصافة إلى نيله عدة جوائز فردية".
أما عن ميسي، فقال كلوب: "لا يزال لدى ميسي الكثير ليقدمه لكرة القدم. لم يفز بأي شيء مع منتخب بلاده الأرجنتين. ومنذ رحيل تشافي وإنييستا عن برشلونة، لم يفز بأي لقب مهم مع الفريق"، في إشارة إلى كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم يرفعها الفريق الكتالوني منذ العام 2015.
وأضاف المدرب الألماني: "والآن، مع تقنية حكم الفيديو المساعد، لا يمكنه (ميسي) الفوز خارج الكامب نو (ملعب برشلونة)".
وختم كلوب تصريحه قائلا: "الزمن يظهر الواقع، رونالدو هو الأفضل في العالم، وربما يكون ميسي هو الأفضل في برشلونة".
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