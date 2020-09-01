نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر خيرت يحيي حفل قرعة بطولة العالم لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر يناير المقبل عن مفاجأة في حفل قرعة البطولة. وقال لبيب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للكشف عن تفاصيل القرعة أن الحفل سيقام يوم ٥ سبتمبر الجاري على سفح الأهرامات. وقال إن الحفل به حفلات فنية متعددة وسيكون الموسيقار العالمي عمر خيرت هو الفقرة الأساسية بها. وتستضيف مصر البطولة العالمية العام القادم بمشاركة ٣٢ دولة.

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