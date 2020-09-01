نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد جييم بالاجي صحفي شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الرئيس القادم لنادي برشلونة يمكن أن يسجن جوسيب بارتوميو رئيس النادي الحالي في حالة بيع ليونيل ميسي وذلك إذا أخذ إجراءات المسئولية الاجتماعية ضد بارتوميو.
وأوضح بالاجي أن الرئيس الجديد يستطيع فرض غرامة مالية ضخمة على بارتوميو أو حتى سجنه لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى 4 سنوات.
وأضاف أن إدارة برشلونة تعمدت تسريب تفاصيل اجتماع رونالد كومان المدرب الجديد مع ليونيل ميسي قائد الفريق، للمساعدة في قلب الجماهير ضد ميسي ومن ثم بيعه لاستخدام المال لتمويل عملية إعادة بناء الفريق.
وتابع: "سواريز تم إخباره في مكالمة هاتفية لدقيقتين أنه غير مرغوب فيه.. ربما أكدت تلك المكالمة انطباع ميسي أن مجلس الإدارة يقوم بالأشياء بطريقة غير محترمة على الإطلاق.. ميسي ليس سعيدا باللعب لفريق برشلونة الحالي الذي يتطلب جراحة عميقة لكي يعود للتتويج بالبطولات الكبرى".
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