الرياضة

الزمالك يريح طارق حامد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يريح طارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، في ظل غيابه عن مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري المصري.

 

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ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حامد راحة من تدريب اليوم وغداً في ظل تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.

 

ونجح الفريق في الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد أمس الأول ويستعد لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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