نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة دجلة في المقال التالي
وكان الأهلي حصل على راحة، بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.
ومن المنتظر أن يركز المدرب السويسري على التدريب البدني، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، لخوض مباراة دجلة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج ببطولة الدوري الممتاز.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.
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