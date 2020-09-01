نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

وكان الأهلي حصل على راحة، بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

ومن المنتظر أن يركز المدرب السويسري على التدريب البدني، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، لخوض مباراة دجلة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

