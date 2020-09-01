نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة في المقال التالي
ويشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية اليوم، بعد عودته من بلاده عقب تجديد جواز السفر الخاص به.
وكان اللاعب حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للسفر إلى بلاده واستغلال عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، بسبب الإيقاف.
ويستأنف الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.