الرياضة

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، للانخراط في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

ويشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية اليوم، بعد عودته من بلاده عقب تجديد جواز السفر الخاص به.

وكان اللاعب حصل على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للسفر إلى بلاده واستغلال عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، بسبب الإيقاف.

ويستأنف الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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