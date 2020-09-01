وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو، عقدا مع ريال بيتيس الإسباني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي.
وقال بيتيس في بيان "توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو. أصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز البيت الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021. وقع برافو عقدا لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية".
وانضم برافو، الذي خاض 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، إلى بيتيس الذي عانى كثيرا الموسم الماضي لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث اهتزت شباكه ستين مرة.
وكان عقد برافو البالغ 37 عاما، قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي، الذي يدافع عن عرينه راهنا الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.
وسيلعب برافو في بيتيس تحت إشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني.
وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا، بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014)، وبرشلونة (2014-2016)
ويملك برافو سجلا لامعا، بعد إحرازه لقب كوبا أمريكا مرتين مع منتخب بلاده (2015 و2016)، والدوري والكأس في إسبانيا مرتين مع برشلونة، والدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحارس كلاوديو برافو ينضم رسميا الى فريق ريال بيتيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.