"frequencies" تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports الحديث.. مشاهدة بث مباريات اليوم

ننشر تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports لمحبي ومتابعي كرة القدم العراقية، حيث تبث قناة العراقية سبورت محتواها الرياضي بشكل مجاني على شاشة التليفزيون عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات، حيث تُعد القناة العراقية الرياضية من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي بدول الشرق الأوسط وقارة آسيا، ويرجع ذلك لما تقدمه من مباريات وأخبار رياضية تهم عشاق كرة القدم بصفة خاصة والرياضات المختلفة بصفة عامة، ويتم بث مباريات الدوري العراقي الممتاز عبر شاشة تليفزيون العراقية الرياضية، كما يتم نقل بطولة اتحاد غرب آسيا أيضاً من خلالها، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نضع بين أيديكم ترددات قناة العراقية الرياضية على الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports

تم تأسيس قناة العراقية الرياضية في عام 2005م وبدأت بالبث الأرضي في المدن العراقية الآتية (بغداد، كربلاء، الناصرية، البصرة)، ثم انطلقت بعد ذلك للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد احتلت القناة الرياضية العراقية مكاناً لدى متابعي المباريات بالدوري العراقي ومحبي المنتخب العراقي بعد حصولها على حقوق بث مباريات الدوري، حيث يتم من خلالها نقل مباريات الدوري العراقي والأندية العراقية والمنتخب العراقي، وتنقل قناة العراقية محتواها بتقنية hd و sd، ومن يرغب في معرفة تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح 1 عربسات 10850 أفقي 27500 3/4 2 عربسات 11747 أفقي 27500 3/4 3 نايل سات 12563 H 27500 5/6 4 نايلسات 12437 أفقي 27500 5/6 5 نايل سات 12380 أفقي 27500 5/6 6 نايل سات 12188 أفقي 27500 5/6

ترددات قنوات رياضية

يتم من خلال ضبط الترددات المرفقة بالجدول السابق سواء الخاصة بالقمر الصناعي نايل سات أو الخاصة بالقمر الصناعي عرب سات 2019، الحصول على قناة العراقية الرياضية الناقلة مباريات اليوم المنقولة على القناة، فبعد أن يتم إدخال أو ضبط تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports الجديد بشكل سليم، فسوف تتمكن مباشرةً من مشاهدة القناة مجاناً على القمر الصناعي المتاح، وفي حال عدم القدرة على ضبط التردد، فيجب عليك الاستعانة بفني مختص لضبط الطب اللاقط وإدخال تردد الرياضية العراقية الصحيح.

مباريات اليوم على قناة الرياضية العراقية

تم بث مباراة النهائي ببطولة اتحاد غرب آسيا 2019 عبر قناة الرياضية العراقية، وقد “انتهت” مباراة العراق X البحرين المنقولة عبر قناة العراقية الرياضية HD بفوز المنتخب البحريني على المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شئ، ويجب العلم أنه في حال عدم ظهور قناة العراقية الرياضية HD الناقل الحصري لبطولة غرب آسيا، فيجب إعادة ضبط الرسيفر أو جهاز الاستقبال، ثم إعادة إجراء بحث كامل لـ النايل سات، أو الاستعانة بفني مختص لضبط تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports المرفق.