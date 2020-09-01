صحيفة إسبانية: مانشستر سيتي سيتعاقد مع ميسي في حالة واحدة

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن مسؤولي النادي الإنجليزي (مانشستر سيتي) قد راجعوا الموقف الإقتصادي ووجدوا أن قيمة التعاقد مع ميسي كبيرة للغاية وأنه من الصعب دفع هذا المبلغ وأن النادي لن يتعاقد معه إلا في رحيله بشكل مجاني.
وفي سياق اخر قالت صحيفة راديو كتالونيا أن جوارديولا مدرب فريق السيتيزن قال لميسي عبر مكالمة هاتفية أنه من الأفضل بقاء اللاعب في فريق برشلونة حتى الإعتزال.
ويذكر أن ميسي لم يحضر أول حصة تدريبية له مع الفريق من أجل الإستعداد للموسم الجديد ومن المنتظر أن يجتمع والده مع إدارة برشلونة لحسم موقفه في الأيام القليلة القادمة.
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