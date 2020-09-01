من بينها الكثافة الكاملة.. وزير الرياضة: ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير لمباريات مونديال اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تعمل من الآن على أمل أن تتحسن الظروف وتسمح بحضور الجماهير بكامل كثافة الصالات.

وقال وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم،إن اللجنة الطبية واللجنة العليا تبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز كافة الأمور الخاصة بجانب الجمهور والإجراءات الاحترازية المختلفة والمستشفيات المختلفة.

وأضاف:"مصرون على النجاح إحنا مصريين ولن نرضى الا بالنجاح فقط، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية قدمت كل الدعم ووافقت على إجراء المسحات بكل فرد قادم لحضور البطولة. ونوه إلى أن هناك ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير وهو الكثافة الكاملة أو بنسبة ٥٠ ٪ فقط "كرسى بجوار كرسى".. والسيناريو الثالث كرسى بجوار كرسين بدون أفراد. Advertisements

ويكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.