الرياضة

من بينها الكثافة الكاملة.. وزير الرياضة: ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير لمباريات مونديال اليد

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تعمل من الآن على أمل أن تتحسن الظروف وتسمح بحضور الجماهير بكامل كثافة الصالات.

وقال وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم،إن اللجنة الطبية واللجنة العليا تبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز كافة الأمور الخاصة بجانب الجمهور والإجراءات الاحترازية المختلفة والمستشفيات المختلفة.

وأضاف:"مصرون على النجاح إحنا مصريين ولن نرضى الا بالنجاح فقط، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية قدمت كل الدعم ووافقت على إجراء المسحات بكل فرد قادم لحضور البطولة.

ونوه إلى أن هناك ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير وهو الكثافة الكاملة أو بنسبة ٥٠ ٪ فقط "كرسى بجوار كرسى".. والسيناريو الثالث كرسى بجوار كرسين بدون أفراد.

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ويكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية. 

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.

علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.

علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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