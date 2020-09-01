من بينها الكثافة الكاملة.. وزير الرياضة: ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير لمباريات مونديال اليد

وقال وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم،إن اللجنة الطبية واللجنة العليا تبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز كافة الأمور الخاصة بجانب الجمهور والإجراءات الاحترازية المختلفة والمستشفيات المختلفة.
وأضاف:"مصرون على النجاح إحنا مصريين ولن نرضى الا بالنجاح فقط، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية قدمت كل الدعم ووافقت على إجراء المسحات بكل فرد قادم لحضور البطولة.
ونوه إلى أن هناك ٣ سيناريوهات خاصة بحضور الجماهير وهو الكثافة الكاملة أو بنسبة ٥٠ ٪ فقط "كرسى بجوار كرسى".. والسيناريو الثالث كرسى بجوار كرسين بدون أفراد.
ويكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.
علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية
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