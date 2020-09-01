مثير للجدل.. منتخب البرتغال يعلن عن قميصه الجديد.. شاهد

أعلن منتخب البرتغال عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مبارياته المقبلة. ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لبعض نجومه على رأسهم كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وهم يستعرضون القميص الجديد. وأثار قميص منتخب البرتغال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إنه تيشيرت خروج، وليس قميص للعب كرة القدم، كونه يشبه إلى حد كبير "التيشيرت البولو". ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا وديا، يوم 7 أغسطس الحالي.

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