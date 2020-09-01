الرياضة

شاهد | الإعلان الأول عن شكل "كرة بطولة العالم مصر 2021"لـ اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اطلق الاتحاد الدولى لكرة اليد اليوم عبر موقع الاتحاد الدولى كرة بطولة العالم كرة البطولة من شركه molten.

جاء تصميم كرة البطوله بتصميم فريد ومتميز تكريما للثقافه المصريه و تقديرا للدوله المصريه التى تستضيف النسخه السابعه والعشرين من بطوله العالم فى الفترة من 13 يناير و حتى 31 يناير بمشاركه 32 منتخبا لاول مرة ببطولات العالم.

تتميز كرة البطوله بتصميم مخصص و باستخدام الوان العلم المصرى و الكتابه الهيروغليفيه والتى ترمز الى العصر الفرعونى المصرى و التى يرتبط به العديد من بلدان العالم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد | الإعلان الأول عن شكل "كرة بطولة العالم مصر 2021"لـ اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا