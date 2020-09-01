شاهد | الإعلان الأول عن شكل "كرة بطولة العالم مصر 2021"لـ اليد

اطلق الاتحاد الدولى لكرة اليد اليوم عبر موقع الاتحاد الدولى كرة بطولة العالم كرة البطولة من شركه molten.

جاء تصميم كرة البطوله بتصميم فريد ومتميز تكريما للثقافه المصريه و تقديرا للدوله المصريه التى تستضيف النسخه السابعه والعشرين من بطوله العالم فى الفترة من 13 يناير و حتى 31 يناير بمشاركه 32 منتخبا لاول مرة ببطولات العالم.

تتميز كرة البطوله بتصميم مخصص و باستخدام الوان العلم المصرى و الكتابه الهيروغليفيه والتى ترمز الى العصر الفرعونى المصرى و التى يرتبط به العديد من بلدان العالم.