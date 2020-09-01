شاهد | الإعلان الأول عن شكل "كرة بطولة العالم مصر 2021"لـ اليد

جاء تصميم كرة البطوله بتصميم فريد ومتميز تكريما للثقافه المصريه و تقديرا للدوله المصريه التى تستضيف النسخه السابعه والعشرين من بطوله العالم فى الفترة من 13 يناير و حتى 31 يناير بمشاركه 32 منتخبا لاول مرة ببطولات العالم.
تتميز كرة البطوله بتصميم مخصص و باستخدام الوان العلم المصرى و الكتابه الهيروغليفيه والتى ترمز الى العصر الفرعونى المصرى و التى يرتبط به العديد من بلدان العالم.
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