خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

ناشد الإعلامي خالد الغندور ، الجميع بالتدخل من أجل إنقاذ حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي. وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" أرجوكم تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة". ويعاني مؤمن زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر ليس له علاج جذرى. كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق مؤخرا على طلب النادي الاهلي، بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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