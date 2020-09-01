الكاف يدعم مؤمن زكريا: ننتظرك قريبا

حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف" على تقديم الدعم المعنوي لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بعض مرضه المفاجئ، حيث يعاني من التصلب الجانبي الضموري في العضلات.
وكتبت صفحة الكاف رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ننتظرك قريبا مرفقة بصورة اللاعب ، وذلك في إطار حملة للوسط الرياضي لدعم اللاعب والشد من أزره في مرضه .
وكان مؤمن زكريا في وقت سابق كتب تغريدة جديدة يشكر فيها كل من سانده واهتم بالاطمئنان على صحته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب مؤمن زكريا: "أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء".
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