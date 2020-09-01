مواعيد مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات دور نصف نهائي دورى السوبر للسيدات حيث تأهل كلا من الأهلي والشمس وهليوبوليس وسبورتنج. وتبدأ المنافسات بنظام best of 3 حيث تلعب المباريات يوم 5 سبتمبر و7و9 من نفس الشهر ويلعب فريق سبورتنج أمام الشمس يوم السبت الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا كما يلعب الأهلي أمام هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساء. ويلعب الشمس أمام سبورتنج والأهلي أمام هيلوبوليس يوم الاثنين في تمام الساعة السادسة عصرا.

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