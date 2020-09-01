للانتقال للفريق الإيطالي.. سواريز يطلب من يوفنتوس 10 ملايين دولار راتبًا سنويًا

وقال الصحفي : "الأوروجوياني لويس سواريز طلب من نادي يوفنتوس الإيطالي 10 ملايين دولار كراتب سنوي بالإضافة إلى 2 مليون دولار كإضافات في راتب اللاعب. كشف تانكريدي بالميري الصحفي الشهير بشبكة بي إن سبورت الرياضية عن تفاصيل مفاوضات الأوروجوياني لويس سواريز مع نادي يوفنتوس الإيطالي للرحيل عن فريق برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. يذكر أن الهولندي كومان قد أعلن منذ توليه مسئولية نادي برشلونة عدم وجود لويس سواريز معه بشكل أساسي بالفريق وإرادته في الإعتماد على الشباب في الفترة القادمة من أجل إعادة البطولات لفريق البلوجرانا.

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