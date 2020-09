رئيس اتحاد كرة اليد يشيد بدعم رئيس الوزراء ووزير الرياضة

اكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يثقان فى اتحاد الكرة ويقدمان دعما كبيرا بعد النتائج الكبيرة التى حققها المنتخبات المختلفة.

وقال نصر خلال المؤتمر الصحفي المعقد حاليا انه كان مشرفا على الملف الذى تقدمت به مصر للحصول على تنظيم البطولة وكان شعاره yes we can مشيرا الى ان اغلب الدول تعجبت من استضافة مصر للبطولة رغم مشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ولكننا كنا نرد مباشرة "yes we can..اننا اليوم اول خطوة فى تنفيذ هذا الوعد".

وأوضح أن مصر مثل دول العالم مرت بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا ولكن نجحنا فى التحدى مؤكدا أن كل فرد فى المنظومة واللجنة المنظمة بذل مجهودا كبيرا وكنا نعمل لأوقات كثيرة بدون راحة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة كانت تنوى حضور اكثر من ٥٠٠ دعوة فى حفل القرعة ولكن المواصفات الخاصة القادمة من منظمة الصحة العالمية طالبت بعدم حضور اكثر من ١٥٠ دعوة فقط مطالبا الجميع بمراعاة هذا الظرف الصعب.

