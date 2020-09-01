الرياضة

رئيس اتحاد كرة اليد يشيد بدعم رئيس الوزراء ووزير الرياضة

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اكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يثقان فى اتحاد الكرة ويقدمان دعما كبيرا بعد النتائج الكبيرة التى حققها المنتخبات المختلفة.

وقال نصر خلال المؤتمر الصحفي المعقد حاليا انه كان مشرفا على الملف الذى تقدمت به مصر للحصول على تنظيم البطولة وكان شعاره yes we can مشيرا الى ان اغلب الدول تعجبت من استضافة مصر للبطولة رغم مشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ولكننا كنا نرد مباشرة "yes we can..اننا اليوم اول خطوة فى تنفيذ هذا الوعد".

وأوضح أن مصر مثل دول العالم مرت بظروف صعبة بسبب فيروس ولكن نجحنا فى التحدى مؤكدا أن كل فرد فى المنظومة واللجنة المنظمة بذل مجهودا كبيرا وكنا نعمل لأوقات كثيرة بدون راحة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة كانت تنوى حضور اكثر من ٥٠٠ دعوة فى حفل القرعة ولكن المواصفات الخاصة القادمة من منظمة الصحة العالمية طالبت بعدم حضور اكثر من ١٥٠ دعوة فقط مطالبا الجميع بمراعاة هذا الظرف الصعب.

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ويكشف المؤتمر اهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل..، ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية. 


وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.

علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال.
 

علي صعيد آخر يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، و رغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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