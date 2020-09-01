نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يكافئ لاعبيه بعد عبور الدراويش في المقال التالي
ويأتي قرار مجلس زعيم الثغر، بعدما نجح الفريق في تحقيق الانتصار على الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.
وطالب مصيلحي، اللاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، بمواصلة النتائج المميزة، وعبور مباراة طنطا المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين.
ورفع زعيم الثغر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، حيث يلتقي طنطا، مساء بعد غدٍ الخميس ضمن مباريات الدوري العام.
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