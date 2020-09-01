نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية مستغلًا البند الموجود في عقده. وأكد إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الاجتماع بين ميسي ورونالدو كومان مدرب برشلونة الذي استمر لمدة ساعة كاملة كان أحد الأسباب الرئيسية. Advertisements وقالت الإذاعة: "ميسي أراد أن يعرف اللاعبين الجدد الذين سيتعاقد معهم المدرب في مشروعه لكن كومان أخبره أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب قبل بيع اللاعبين الحاليين وهذا ما زاد شكوك ميسي في عدم الاستمرار".

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