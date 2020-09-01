الرياضة

موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، عودة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق للمشاركة في مباريات الدوري المصري مره أخرى، وذلك بعد انتهاء رفع العقوبة عن اللاعب.

وكان كهربا قد تم إيقافه 10 مباريات محليًا بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

ومن المقرر أن يعود كهربا للمشاركة مع الأهلي، بداية من مباريات الجولة السادسة والعشرين بعد انتهاء إيقافه رسميا عقب خوض مباراة الأهلى مع حرس الحدود.

وكان كهربا قد غاب عن 8 مباريات للأهلي حتى الآن وهى سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وأسوان والجونة والمصري، بالإضافة إلى مبارتي الزمالك ويتبقي مباراتين امام وادي دجلة وحرس الحدود.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا