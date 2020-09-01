الرياضة

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع كريم فؤاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النجوم، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد

تحدث مصدر مقرب من اللاعب كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف نادي إنبي، عن رغبة مسؤولي النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتعويض رحيل أحمد فتحي.

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وقال المصدر: "أمير توفيق تحدث مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث إمكانية تواجد اللاعب ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وأضاف: "اللاعب أبدى رغبة كبيرة في التواجد ضمن صفوف النادي الأهلي، وأبلغ أمير توفيق بأن التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء شرف كبير بكل تأكيد".

وأتم: "كريم فؤاد تركيزه في الوقت الحالي مع نادي إنبي، وترك كل الأمور التفاوضية في يد وكيله لحسم الأمور التفاوضية مع الأندية التي ترغب في ضمه بشكل رسمي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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