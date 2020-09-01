إبراهيم حسن: إدارة المصري ستُهبط بالفريق إلى الدرجة الثانية.. والتوأم سبب شهرة النادي

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري أن سياسية إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية ستؤدي إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية مشيرًا إلى أن لولا وجودهم في الفريق هو وأخوه حسام حسن لما عرف أحد نادي المصري.

وصرح إبراهيم حسن عبر ملعب برنامج أون تايم سبورت قائلا: "أتمنى أن يتخطى المصري كبوته الحالي من أجل شعب بورسعيد الطيب".

وأضاف "السياسة الحالية لمجلس الإدارة الحالي قد تتسبب في عدم وجوده في الدوري الممتاز، النادي يدار بطريقة سيئة للغاية".

وواصل "لا أحب الحديث في هذا الأمر، لأن هؤلاء الأشخاص نسوا ما فعلناه، جعلناهم يقفون كتفا لكتف مع محمود الخطيب في كأس السوبر، جعلناهم ندا للأهلي في كأس مصر، جعلناهم سافروا لمشاهدة استاد هزاع بن زايد".

واسترسل مدافع الأهلي والزمالك السابق: "حسام حسن قال قبل رحيله إن النادي يتعرض لمؤامرة، كل ما قلناه أنا وحسام حصل، لم يعد هناك استاد للمصري، إزالة كاملة، لم تعد هناك هوية للمصري، كما ترى تذهب للعب في أي مكان، وأي قرار ضد المصري يتم تنفيذه".

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وتابع "الإدارة ترغب في إلغاء الدوري وتخريبه، هل رأيت في حياتك 7 أو 10 مصابين كورونا في فريق واحد؟ لو كان هؤلاء اللاعبون يجلسون حتى في الشارع بدون طعام لما حدث ذلك، أين النظام؟ في 3-4 سنوات بدون كورونا وأقمنا في فندق وكان هناك التزام كبير".

وأردف "حاليا يجب أن تجمع لاعبيك في فندق لكي تحافظ عليهم ولكن ذلك لم يحدث، تلك أول مرة أقول فيها ما حدث، صمتنا كثيرا أنا وحسام، هذا المجلس خلص على تاريخ النادي المصري والنادي".

وأتم "هل تنازلت عن حقي؟ هل يمكن هذا؟ لا أفهم هذا، لو شرط جزائي لا أريده، لي 3 أشهر واتحاد الكرة ظلمنا وقال شهر، هذا حق ونحن متمسكون به".

وكان حسام حسن قد رحل عن تدريب المصري منتصف الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق، قبل أن يتولى إيهاب جلال المهمة خلفا لمصطفى يونس وميمي عبد الرازق، ويستمر مع الفريق لحين رحيله خلال فبرار الماضي وتولي طارق العشري المهمة بدلا منه.