مدير بطولة العالم لكرة اليد: 134 صحفيا فقط لتغطية قرعة المونديال

قال حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد، إن ٣٠ فريقا فقط سيحضرون القرعة السبت المقبل انتظارا للمنتخبين الصاعدين من ملحق أمريكا الجنوبية.
وأضاف "لبيب" أن صالة إستاد القاهرة ستستوعب ٢٢ ألف متفرج، كما أن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد مفخرة لكرة اليد المصرية.
وتابع أن اختيار مكان سفح الأهرامات للقرعة كان صحيحًا نظرًا للعمق التاريخي للمكان الذي يعد محل جذب للسياح من مختلف دول العالم.
وأوضح لبيب أننا "ملتزمون بإجراءات منظمة الصحة العالمية الاحترازية في حفل القرعة الذي لن يتجاوز حضور الإعلاميين على ١٣٤ فقط".
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