استعدادا لحفل قرعة مونديال اليد .. أشرف صبحي : الإعلام شريك حقيقي لنجاح البطولة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق بمصر الجديدة للإعلان عن الإجراءات والترتيبات لحفل قرعة بطولة العالم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات ، إن الإعلام شريك حقيقي لإنجاح بطولة العالم لرجال اليد مشيرا إليّ أننا أمام تحدي كبير جدا لإنجاح البطولة خاصة وأن مصر خصصت ٣،٢ مليار جنيه للعملية الإنشائية فقط .

وقدم صبحي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للرياضة المصرية ومونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر .

وشدد صبحي، أن اللجنة العليا للبطولة يرأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعه في عضوية اللجنة ١٨ وزيرا لتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال البطولة في التوقيت المناسب خاصة وأننا أمام توقيتات محددة مع الإتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي.

وأضاف صبحي، أن تغيير مكان قرعة البطولة كان بالإتفاق مع الإتحاد الدولي ونقله من متحف الحضارات إليّ سفح الأهرامات موضحا أن حفل القرعة سيشاهده نحو ملياري مشاهد مثلما حدث في حفل إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم العام الماضي .